A che ora gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | programma 13 febbraio avversarie tv streaming

Alle ore 14.00, l’Italia scenderà in pista a Cortina d’Ampezzo contro il Giappone, in una partita cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione alle semifinali delle Olimpiadi Invernali 2026. La squadra azzurra, reduce dalla vittoria contro la Svezia, cerca continuità in un torneo dove ogni match può fare la differenza, soprattutto ora che le qualificazioni si fanno sempre più intense. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale dei Giochi, per permettere a tutti di seguire ogni tiro e ogni strategia sulla pista di ghiaccio.

Oggi venerdì 13 febbraio, l'Italia tornerà in scena sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo per riprendere il proprio cammino nel torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali 2026: dopo la roboante vittoria ottenuta due giorni fa contro la Svezia del maestro Niklas Edin, la nostra Nazionale si rimetterà in gioco di fronte al proprio pubblico e sarà chiamata a disputare due partite di fondamentale importanza nella corsa alle semifinali, a cui accederanno le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. Appuntamento alle 09.05 per una sfida titanica: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella dovranno vedersela contro la Gran Bretagna.