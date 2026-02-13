A Brescia si scrive la storia | è iniziata la demolizione della Caffaro

Questa mattina a Brescia è stato dato il via a un intervento atteso da decenni: la demolizione del complesso industriale Caffaro, tristemente noto come la "fabbrica dei veleni". Si tratta del primo passo concreto della bonifica del Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro (Sin), un progetto che prevede un investimento complessivo di 86 milioni di euro e il cui completamento – nella fase iniziale – è previsto entro il 2030. L'avvio della demolizione segna una svolta storica per la nostra città, simbolo di un impegno concreto verso la tutela ambientale, per troppo tempo marginalizzata rispetto al profitto.