7 idee per vivere una magica domenica d' inverno sul Lago di Como

Terzo weekend di febbraio sul Lago di Como, con il cielo grigio e il vento forte che complicano le uscite, ma domenica mattina le temperature miti attirano ancora alcuni visitatori lungo le rive.

Terzo weekend di febbraio con il meteo che almeno domenica sembra promettere ancora solo, ma attenzione al vento. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questa domenica. Qualche idea - ogni volta aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere anche questa stagione immersi nella bellezza del nostro territorio. Una guida con tutte le gite sul Lario e nei suoi dintorni. Un balcone privilegiato affacciato sul territorio lariano, dove lo sguardo spazia dai laghi briantei fino alla pianura Padana. Il Monte Puscio, con la suggestiva Croce di Maiano, è una meta ideale per chi frequenta il Lago di Como e desidera un’escursione semplice ma panoramica, immersa nella quiete delle Prealpi lombarde.🔗 Leggi su Quicomo.it

La prima domenica di febbraio sul Lago di Como si presenta con un clima favorevole.

Il Lago di Como offre scenari suggestivi e atmosfere uniche, anche durante l'inverno.

