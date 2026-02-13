15 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 15 febbraio, giorno in cui cade il 46° giorno dell'anno, porta con sé una caratteristica precisa: chi nasce in questa data tende a essere logico e desideroso di scoprire nuove cose. La causa di questa attitudine risiede nella naturale curiosità che spinge molte persone nate oggi a cercare risposte e a mettere in discussione le informazioni. In molte occasioni, questa inclinazione si traduce in una voglia di approfondire argomenti diversi, anche tra amici e colleghi.

Il 15 febbraio è il 46º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è razionale e curioso, con una forte spinta verso la conoscenza e la verifica dei fatti. È una persona che unisce metodo e immaginazione, portata a mettere in discussione ciò che appare scontato. Fatti salienti: Nel 1564 nasce Galileo Galilei, uno dei padri della scienza moderna. A Padova insegnò all'Università per quasi 20 anni. Le sue teorie astronomiche lo portarono in contrasto con la Chiesa, culminato in un processo inquisitoriale.

