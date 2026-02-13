13 febbraio | il prodigio di Maria Regina degli Apostoli che riappare dal nulla

Il 13 febbraio, durante un momento di preghiera, un affresco di Maria Regina degli Apostoli è riapparso misteriosamente nella Basilica di Sant’Apollinare a Roma. La scoperta ha lasciato senza parole i fedeli, che hanno assistito a un evento inspiegabile dopo secoli di oblio. Fonti storiche e testimonianze locali confermano che l’immagine era scomparsa da tempo, rendendo questa riapparizione un episodio davvero singolare e carico di significato religioso.

Nel XVII secolo la Basilica di Sant'Apollinare a Roma fu teatro di un fatto decisamente sorprendente: un affresco raffigurante Maria Regina degli Apostoli riapparve all'improvviso con grande stupore dei fedeli presenti. Una famosa basilica nel centro di Roma ospita un affresco dalla storia sorprendente. Parliamo della Basilica di Sant'Apollinare, poco distante da piazza Navona. Fu lì, il 13 febbraio 1647, che si verificò il fatto che avrebbe dato origine alla devozione di Maria Regina degli Apostoli. La fondazione della chiesa dedicata a Sant'Apollinare risale al VII-VIII secolo. Apollinare fu colui che accompagnò il primo papa, San Pietro, nel suo viaggio da Antiochia a Roma. OGGI SI FESTEGGIA MARIA, REGINA DEGLI APOSTOLI L'Immagine dipinta nell'antico portico della Basilica di Sant'Apollinare a Roma, secondo la tradizione, nel 1494 é coperta di calce per salvarla dalle profanazioni dei soldati di Carlo VIII. Il 13 f