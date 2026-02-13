13 02 – Impresa di Brignone oro nel supergigante – Leader in conclave per il rilancio dell’Europa – Addio ai grandi volti degli anni 90

Federica Brignone ha vinto l’oro nel supergigante femminile a Cortina d’Ampezzo, conquistando il podio davanti al Presidente Sergio Mattarella, che ha assistito alla gara da vicino, pochi mesi dopo il grave infortunio che l’aveva costretta a fermarsi.

Impresa di Federica Brignone, oro nel supergigante femminile a dieci mesi dal grave infortunio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Leader Ue in conclave per il rilancio dell’Europa. Meloni guida prevertice con Merz, ma non è contro Macron. La premier punta su caro-energia e burocrazia. Nuovo appello di Draghi: “Urgente agire”. La morte di James Van Der Beek riapre una ferita generazionale già segnata da addii a Luke Perry, Shannen Doerty, Matthew Perry e Cathrine O’Hara. Volti simbolo degli anni ’90 che hanno accompagnato una intera giovinezza e che oggi raccontano la fragilità di quei miti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

