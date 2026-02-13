13 02 – Impresa di Brignone oro nel supergigante – Leader in conclave per il rilancio dell’Europa – Addio ai grandi volti degli anni 90

Federica Brignone ha vinto l’oro nel supergigante femminile a Cortina d’Ampezzo, conquistando il podio davanti al Presidente Sergio Mattarella, che ha assistito alla gara da vicino, pochi mesi dopo il grave infortunio che l’aveva costretta a fermarsi.

Impresa di Federica Brignone, oro nel supergigante femminile a dieci mesi dal grave infortunio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

