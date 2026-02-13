10 giorni in meno di vacanze estive Maggi sul calendario scolastico | Nessun interesse ad esigenze educativo-didattiche bensì agevolazione del profitto

Maggi critica duramente la proposta della ministra Santanchè, sottolineando che la riduzione di dieci giorni di vacanze estive nel calendario scolastico italiano non risponde a esigenze educative o didattiche, ma mira esclusivamente ad agevolare il profitto del settore turistico.

In queste settimane è esplosa la discussione sulla proposta avanzata dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, di rivedere il calendario scolastico italiano per favorire la destagionalizzazione del turismo. L’idea, illustrata al Forum internazionale del turismo a Milano, prevede di ridurre di circa 10 giorni le vacanze estive e di redistribuire queste pause nel corso dell’anno scolastico, in modo da alleggerire la pressione sui flussi turistici estivi e incentivare le vacanze in altri periodi dell’anno. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

