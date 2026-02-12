La pista di slittino sulla quale si sono svolti gli ultimi eventi ha acceso le polemiche. A parlare è stato il leggendario atleta, ora direttore tecnico della squadra azzurra, che ha commentato:

Per questa pista ha lottato con tutte le sue forze. Ci ha creduto sempre, anche quando tutto sembrava portare alla resa. Ha fatto di tutto perché le gare non fossero spostate all’estero. È sempre stato convinto che la tanto discussa "pista di bob" fosse centrale nei progetti di crescita di un movimento a cui lui ha dedicato tanto se non tutto. Anche per questo ieri sera Armin Zoeggeler, direttore tecnico della squadra azzurra di slittino e leggenda da sei medaglie olimpiche di cui due ori in sei edizioni diverse, aveva gli occhi che brillavano e un sorriso di rara generosità. "È una giornata incredibile, non avremmo mai pensato a una cosa del genere, due ori in casa in poco più di un’ora era impossibile da immaginare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zoeggeler e la pista delle polemiche: "Con questi due ori la politica non potrà chiuderla"

Le Olimpiadi di Cortina sono state caratterizzate da polemiche e contestazioni, tra rifiuti e dissensi pubblici.

Un’iniziativa insolita porta lo sci nel cuore di Monza.

