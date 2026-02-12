Il sindaco di Ventasso ha preso posizione sul caso legato a Iva Zanicchi e le intitolazioni. Spiega che Iva è un simbolo per la comunità e che stanno cercando la formula giusta per riconoscerla, senza però entrare troppo nei dettagli. La polemica è esplosa sui social, con molti che si sono divisi sulle modalità di riconoscimento. La situazione resta aperta, ma l’amministrazione sembra decisa a trovare una soluzione concreta.

Ventasso (Reggio Emilia), 12 febbraio 2026 – L’ ‘affaire’ Zanicchi ha suscitato polemiche e molti strascichi sul web. Lunedì scorso, Iva Zanicchi, durante la trasmissione “La volta buona” su RaiUno, aveva bacchettato, anche se in modo benevolo, le autorità del suo territorio. «Non c’è niente che parli di me, eppure parlo sempre della mia terra e delle mie radici montanare, alle quali sono legatissima» aveva tuonato la mitica aquila. L’icona della musica italiana aveva anche ricordato che Sandra Bacci, una concittadina esperta di cultura locale, aveva un progetto in divenire, quello di apporre il nome della cantante, sul segnale stradale che indica il centro abitato di Ligonchio «Un progetto in divenire», ha spiegato Bacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zanicchi e il caso intitolazioni, il sindaco: “Iva è un nostro simbolo, cerchiamo la giusta formula per riconoscerla”

Approfondimenti su Zanicchi Intitolazioni

Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli sono i genitori di Iva Zanicchi, celebre cantante e personaggio televisivo.

Samira Lui potrebbe presto approdare a “Ok, il prezzo è giusto!”: l’ex conduttrice storica Iva Zanicchi ha espresso un commento positivo sulla sua figura e ha lanciato una sorprendente autocandidatura a Canale 5.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Zanicchi Intitolazioni

Argomenti discussi: Zanicchi e il caso intitolazioni, il sindaco: Iva è un nostro simbolo, cerchiamo la giusta formula per riconoscerla; Iva Zanicchi: Mio fratello morto in pandemia è il dolore più crudo della mia vita, era un figlio per me. Vedo Fausto nel dormiveglia,...; Il dolore più grande, Iva Zanicchi ricorda il fratello Antonio a La volta buona; Malika Ayane: Finché se ne può parlare vuol dire che la libertà è garantita.

È stato il dolore più crudo e più grande della mia vita: Iva Zanicchi commuove in direttaOspite di A La Volta Buona, Iva Zanicchi ripercorre il lutto più grande della sua vita: la scomparsa del fratello Antonio durante il Covid-19. donnaglamour.it

Iva Zanicchi confessa il lutto segreto per il fratello perdutoIl ricordo di Antonio, il vero artista di casaNel salotto televisivo de La volta buona, Iva Zanicchi ha condiviso uno dei capitoli più dolorosi del ... assodigitale.it

Iva Zanicchi: «La morte di mio fratello il dolore più grande. Fausto Lo vedo ancora accanto a me» - facebook.com facebook