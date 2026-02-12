XXXIV Giornata Mondiale del Malato

Questa sera alle 16, si è tenuta la XXXIV Giornata Mondiale del Malato promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. L’evento ha visto la partecipazione di operatori sanitari, volontari e fedeli, che si sono riuniti per riflettere e pregare insieme. La giornata si svolge ogni anno per ricordare l’importanza di prendersi cura di chi soffre e per rafforzare il ruolo delle strutture sanitarie e delle comunità religiose in questo ambito.

In occasione della 2026, promossa dall' Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana, si è svolta oggi alle ore 16.00 presso il Presidio Ospedaliero dell'Immacolata di Sapri una Santa Messa – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Antonio De Luca. Il tema scelto per quest'anno, "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell'altro", ha guidato il momento di preghiera e riflessione dedicato ai malati, agli operatori sanitari e a quanti quotidianamente si prendono cura della sofferenza. Accanto al Vescovo, hanno concelebrato il Cappellano ospedaliero don Pasquale Pellegrino, parroco di Ispani, don Simone Gentile, parroco di Casaletto Spartano, e don Francesco Alpino, parroco di Torraca.

