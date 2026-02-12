Xiaomi 18 | Fotocamera da 200MP e teleobiettivo periscopico in arrivo su tutta la gamma anticipa un leaker
Xiaomi annuncia l’arrivo di una nuova serie di smartphone con una fotocamera da 200MP e un teleobiettivo periscopico su tutta la gamma. Secondo un leak, questa innovazione potrebbe cambiare le regole del gioco nel mercato Android, portando la qualità delle foto a un livello mai visto prima. La presentazione ufficiale non è ancora stata fatta, ma l’attesa cresce tra gli appassionati di tecnologia.
Xiaomi 18: La Rivoluzione Fotografica che Punta al 200MP su Tutti i Modelli. Il mercato degli smartphone Android è pronto a una potenziale svolta. Xiaomi potrebbe integrare un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel su tutti i modelli della sua prossima serie, la Xiaomi 18. Questa innovazione, se confermata, rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto alla precedente generazione e un elemento di differenziazione nel competitivo settore. Un Salto di Qualità per la Fotografia Mobile. Attualmente, la gamma Xiaomi 17 si distingue per un teleobiettivo da 50 megapixel, con il sensore da 200 megapixel riservato esclusivamente alla versione Ultra.🔗 Leggi su Ameve.eu
Xiaomi 18 Pro: doppia fotocamera da 200 MP e ritorno dello schermo posterioreMancano ancora diversi mesi al debutto della nuova serie Xiaomi 18, ma le prime indiscrezioni iniziano a delineare il profilo del modello più atteso. Secondo q ... tecnoandroid.it
Xiaomi 18 in arrivo a settembre: display più grande e fotocamera periscopica da 200MPXiaomi 18 arriverà solo nel mese di settembre, ma sono già tante le indiscrezioni che accompagnano questa nuova serie di smartphone. tuttoandroid.net
Xiaomi 18 con display 6.4 pollici e fotocamera periscopica 200MP https://www.chinasmartbuy.com/blog/xiaomi-18-display-fotocamera-lancio/ # #smartphone #Xiaomi - facebook.com facebook
