Women' s Champions League Wolsburg-Juventus 2-2 Bianconere beffate al 95’ | gol e highlights

La Juventus Women torna a casa con un pareggio che lascia un sapore agrodolce. Al Wolfsburg, le bianconere portano a casa un 2-2 al termine di una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La squadra italiana era vicina alla vittoria, ma i tedeschi hanno trovato il gol del pareggio nel finale, al 95’. Ora, il ritorno in Italia si preannuncia tutto da vivere.

Bianconere avanti di due gol, raggiunte al 95’. Tra sette giorni il ritorno a Torino Pareggio che lascia l’amaro in bocca ma anche la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo. La Juventus Womenesce con un 2-2 dal campo del Wolfsburg nell’andata degli spareggi di UEFA Women's Champions League, dopo aver accarezzato a lungo un successo di prestigio in trasferta. Avanti 2-0 grazie alle reti di Capeta e Vangsgaard, le bianconere vengono raggiunte nel recupero dalle tedesche: prima il rigore di Minge, poi la prodezza da fuori area di Linder al 95’. Un epilogo crudele che rinvia ogni verdetto alla gara di ritorno in programma tra sette giorni all’Allianz Stadium.🔗 Leggi su Torinotoday.it

