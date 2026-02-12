Wolfsburg Juventus Women 2-2 | altra beffa nel recupero Non bastano Capeta e Vangsgaard tutto aperto

Questa sera a Wolfsburg finisce 2-2 tra le due squadre nel recupero. La Juventus torna a casa con un pareggio che lascia aperte le possibilità di qualificazione. Capeta e Vangsgaard segnano, ma non basta: un gol nel recupero condanna le bianconere a un risultato che complica la strada verso il passaggio del turno.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. Wolfsburg Juventus Women 2-2: sintesi e moviola. 90+5? Gol Lindler – La pareggia il Wolfsburg all’ultimo minuto di recupero. Respinta da corner della difesa della Juve. Lindler si coordina alla grande col mancino al limite e la mette sotto l’incrocio 90+2? Uscita di De Jong – Intervento risolutivo in area 85? Tiro Krumbiegel – Buona chance, ma è frettolosa nella conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

