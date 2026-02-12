Questa sera a Wolfsburg finisce 2-2 tra le due squadre nel recupero. La Juventus torna a casa con un pareggio che lascia aperte le possibilità di qualificazione. Capeta e Vangsgaard segnano, ma non basta: un gol nel recupero condanna le bianconere a un risultato che complica la strada verso il passaggio del turno.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. Wolfsburg Juventus Women 2-2: sintesi e moviola. 90+5? Gol Lindler – La pareggia il Wolfsburg all’ultimo minuto di recupero. Respinta da corner della difesa della Juve. Lindler si coordina alla grande col mancino al limite e la mette sotto l’incrocio 90+2? Uscita di De Jong – Intervento risolutivo in area 85? Tiro Krumbiegel – Buona chance, ma è frettolosa nella conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Wolfsburg Juventus Women 2-2: altra beffa nel recupero. Non bastano Capeta e Vangsgaard, tutto aperto

Questa sera si gioca l’andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women.

La partita di Champions League tra Wolfsburg e Juventus si chiude con un pareggio per 2-2.

Juventus Women, notte di Champions col Wolfsburg: quanto vale l’accesso ai quarti di finaleJuventus Women, notte di playoff Champions col Wolfsburg: quanto vale l’accesso ai quarti di finale. Oggi l’andata in Germania La Juventus Women si appresta a disputare l’andata dei playoff di Women’s ... juventusnews24.com

Juve Women a Wolfsburg, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Le scelte di CanziLa Juventus Women si prepara a una sfida decisiva per entrare tra le migliori otto d’Europa, in un playoff di Champions League che si preannuncia tutt’altro che semplice. Dall’altra parte ci sarà il W ... tuttosport.com

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

