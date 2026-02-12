Wolfsburg Juventus Women 1-2 LIVE | Minge dimezza lo svantaggio su rigore

Da juventusnews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Women batte 2-1 il Wolfsburg in trasferta nell’andata dei playoff di Champions League. La squadra italiana si porta avanti con Minge su rigore, poi resiste al ritorno delle tedesche e conquista un risultato importante in vista del ritorno. Il match è stato combattuto, con occasioni da entrambe le parti e un ritmo intenso fino all’ultimo minuto.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 85? Tiro Krumbiegel – Buona chance, ma è frettolosa nella conclusione. Blocca Johannes 82? Gol Minge – Spiazzata completamente De Jong 80? Rigore per il Wolfsburg – Punito un braccio in area di Calligaris, ravvisato dal Var 78? Tiro Linder – Grande occasione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

wolfsburg juventus women 1 2 live minge dimezza lo svantaggio su rigore

© Juventusnews24.com - Wolfsburg Juventus Women 1-2 LIVE: Minge dimezza lo svantaggio su rigore

Approfondimenti su Wolfsburg Juventus Women

Bologna Juve Primavera 2-1 LIVE: gol di Pugno che dimezza lo svantaggio

Il match tra Bologna e Juventus Primavera si è concluso con un risultato di 2-1 a favore dei bianconeri emiliani.

Wolfsburg Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard con deviazione per il raddoppio. Calligaris salva su Linder

Questa sera si è giocato l’incontro tra Wolfsburg e Juventus Women, valido per gli ottavi di finale di Champions League femminile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Wolfsburg Juventus Women

Argomenti discussi: UWCL | Juventus Women-Wolfsburg all’Allianz Stadium: inizia la vendita dei biglietti; Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Wolfsburg-Juventus Women: dove vedere la partita di Champions League.

wolfsburg juventus women 1Wolfsburg - Juventus Women 0-2: rigore per le padrone di casa80' - VAR. CALCIO DI RIGORE PER IL WOLFSBURG. Tocco di mano di Calligaris su situazione di calcio piazzato 75' - Bussy calcia col sinistro in scivolata. Calcio d'angolo per il ... tuttojuve.com

wolfsburg juventus women 1Juventus Women, notte di Champions col Wolfsburg: quanto vale l’accesso ai quarti di finaleJuventus Women, notte di playoff Champions col Wolfsburg: quanto vale l’accesso ai quarti di finale. Oggi l’andata in Germania La Juventus Women si appresta a disputare l’andata dei playoff di Women’s ... juventusnews24.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.