Wolfsburg Juventus Women 1-2 LIVE | Minge dimezza lo svantaggio su rigore

La Juventus Women batte 2-1 il Wolfsburg in trasferta nell’andata dei playoff di Champions League. La squadra italiana si porta avanti con Minge su rigore, poi resiste al ritorno delle tedesche e conquista un risultato importante in vista del ritorno. Il match è stato combattuto, con occasioni da entrambe le parti e un ritmo intenso fino all’ultimo minuto.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei playoff di Women's Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women's Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l'approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 85? Tiro Krumbiegel – Buona chance, ma è frettolosa nella conclusione. Blocca Johannes 82? Gol Minge – Spiazzata completamente De Jong 80? Rigore per il Wolfsburg – Punito un braccio in area di Calligaris, ravvisato dal Var 78? Tiro Linder – Grande occasione.

