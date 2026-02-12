Wolfsburg Juventus Women 0-2 LIVE | Vangsgaard con deviazione per il raddoppio Calligaris salva su Linder

Questa sera si è giocato l’incontro tra Wolfsburg e Juventus Women, valido per gli ottavi di finale di Champions League femminile. La Juventus ha vinto 2-0 in trasferta, grazie a un gol di Vangsgaard e a una deviazione che ha portato al raddoppio. Il Wolfsburg ha tentato di rispondere, ma Calligaris ha salvato più volte sotto porta, mantenendo il risultato stabile. La sfida è stata intensa, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine le bianconere sono uscite con un risultato positivo.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 78? Tiro Linder – Grande occasione. Brighton non riesce a liberare in area, opposizione decisiva di Calligaris 72? Tiro Endlemann – Converge da sinistra e spara verso l’incrocio. Non ci va lontano 67? Infortunio anche per Kullberg – Problema muscolare per la svedese, costretta al cambio 61? Gol Vangsgaard – Grande azione della Juve! Sponda di Capeta per la danese che calcia da posizione decentrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wolfsburg Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard con deviazione per il raddoppio. Calligaris salva su Linder Approfondimenti su Wolfsburg Juventus Women Wolfsburg Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard con deviazione per il raddoppio Questa sera a Wolfsburg la Juventus Women conquista una vittoria importante per 2-0 contro il Wolfsburg. Wolfsburg Juventus Women LIVE: Capeta all’esordio e subito titolare! È in tandem con Vangsgaard Questa sera si gioca l’andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Wolfsburg Juventus Women Argomenti discussi: Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante limitare i danni all’andata; Wolfsburg-Juventus Women: dove vedere la partita di Champions League. Wolfsburg - Juventus Women 0-1: finisce il primo tempo19:36 - DUPLICE FISCHIO: JUVENTUS AVANTI ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO PER 0-1. A inizio primo tempo le bianconere viaggiono su un altro ritmo e trovano il vantaggio grazie al colpo di testa ... tuttojuve.com Wolfsburg - Juventus Women 0-1: una traversa per parte, giallo a Popp dopo un fallo su Capeta43' - Suolata di Capeta su Popp, quest'ultima commette fallo sulla calciatrice bianconera e ottiene il cartellino giallo. 38' - TRAVERSA JUVE: battuto corto l'angolo dalla destra ... tuttojuve.com In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento x.com

