Wolfsburg Juventus Women 0-0 LIVE | si comincia

Questa sera si è giocato il match di andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women. La partita si è conclusa a reti inviolate, con le due squadre che si sono affrontate senza riuscire a trovare il gol. I primi 45 minuti sono stati combattuti, ma nessuna delle due ha preso il comando, creando poche occasioni chiare. Nella ripresa, le occasioni sono rimaste poche e il risultato finale di 0-0 lascia tutto aperto per il ritorno.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei playoff di Women's Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women's Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l'approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 5? Approccio positivo della Juve – Che sta tenendo bene il campo 1? Calcio d'inizio – Si comincia Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Wolfsburg Juventus Women 0-0: risultato e tabellino.

