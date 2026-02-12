Williams in sovrappeso | il piano per alleggerire la FW48

La Williams ha annunciato un piano per alleggerire la monoposto FW48 in vista della stagione 2026. La casa di Grove sta lavorando duramente per adattarsi alle nuove regole, che prevedono un peso minimo più alto rispetto al passato. I tecnici stanno testando diverse soluzioni per ridurre il peso complessivo della vettura e migliorare le performance in pista. La sfida principale rimane trovare un equilibrio tra leggerezza e sicurezza, ma l’obiettivo è chiaro: rendere la FW48 più competitiva nella nuova era della Formula 1.

Con l'inizio della stagione 2026, le monoposto si preparano a una nuova era regolamentare che punta a un peso minimo notevolmente diverso. La soglia passa a 770 chili, con un differenziale di circa 30 kg rispetto al periodo precedente e senza l'unità MGU-H, elemento di esclusione nelle nuove specifiche. La riduzione da 800 a 770 chilogrammi implica un risparmio di circa 30 kg e si accompagna all'assenza della MGU-H. Diverse vetture di base hanno toccato velocemente livelli vicini al riferimento durante lo shakedown di Barcellona, evidenziando la sfida di rispettare il nuovo limite. Come informa SoyMotor, la Williams del 2026 sarebbe in sovrappeso di 20-30 kg, mentre Aston Martin sarebbe in sovrappeso di meno di 10 kg.

