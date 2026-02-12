Whatsapp la truffa corre in chat | ecco perché ci cascano in tanti Il video tutorial dei carabinieri

Negli ultimi mesi molti utenti cadono in una trappola su WhatsApp. I carabinieri hanno diffuso un video tutorial per aiutare a riconoscerla. La truffa si diffonde attraverso chat che sembrano provenire da amici o associazioni, ma in realtà sono false. Chi clicca sui link o fornisce dati rischia di perdere soldi o dati personali. Le forze dell’ordine invitano a stare attenti e a verificare sempre le richieste sospette.

Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e insidiosa forma di truffa informatica che sfrutta la fiducia tra contatti di messaggistica istantanea Whatsapp e l’apparente innocuità di iniziative solidali o concorsi online. Si chiama “Ghost Pairing”. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce. “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.”. Inizia così il messaggio, che consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account Whatsapp Web delle vittime, con conseguenze potenzialmente gravi sia sul piano economico sia su quello della privacy. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

I carabinieri di Napoli mettono in guardia sui nuovi messaggi truffa che girano su WhatsApp.

I Carabinieri di Napoli hanno lanciato un allarme per un nuovo modo di truffare online.

