WhatsApp down in Russia cosa succede e i motivi dietro al blocco

WhatsApp ha annunciato su X di essere stata soggetta a un tentativo di blocco in Russia. L’app di messaggistica più usata nel paese ha fatto sapere di aver riscontrato problemi nel funzionamento, sospettando che le autorità russe abbiano tentato di bloccarla. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sul motivo di questa mossa, ma si tratta di un episodio che può influenzare milioni di utenti.

La famosa app di messaggistica WhatsApp ha denunciato su X un tentativo di blocco dell'applicazione da parte della Russia. Il Cremlino ha risposto, e pare che dietro la manovra ci sia la volontà di portare i cittadini russi a utilizzare l'app Max. Sul social X, WhatsApp ha denunciato un tentativo da parte delle autorità russe di bloccare il funzionamento dell'app di messaggistica in Russia. Il post dell'azienda di Meta accusa il governo di aver "tentato di bloccare completamente WhatsApp per spingere le persone verso un'app di sorveglianza dello Stato". Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha confermato l'operazione spiegandone le motivazioni all'agenzia di stampa TASS: "Si tratta di una questione di conformità alle leggi russe.

