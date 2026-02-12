Weekend di San Valentino con piogge e schiarite a Catania

Questo weekend di San Valentino si presenta all’insegna del maltempo a Catania. Pioggia intensa, temporali e venti forti hanno caratterizzato le giornate, rovinando i piani di chi sperava in un week-end romantico sotto il sole. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà nei prossimi giorni, costringendo molti a restare in casa.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, ad inizio settimana valori prossimi ai 20°C durante le ore centrali della giornata Weekend di San Valentino all’insegna del maltempo con piogge intense, temporali e venti di burrasca sulla Sicilia. Un profondo vortice ciclonico nato dall’interazione tra aria fredda artica e quella più umida in risalita da latitudini sub-tropicali, si formerà durante la serata di venerdì sul golfo del Leone, recando diffuso maltempo anche sulla regione siciliana tra sabato e domenica. In particolare già durante le ore notturne di sabato le piogge interesseranno dapprima i settori occidentali tra trapanese, palermitano, agrigentino e nisseno, per poi espandersi anche al catanese ed all’ennese durante la mattinata, ai margini il ragusano ed il siracusano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su San Valentino Catania

Le previsioni del tempo per il weekend nel Brindisino indicano condizioni variabili, con nuvole e schiarite alternate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Valentino Catania

Argomenti discussi: E quest'anno, che si fa (e dove si va) a San Valentino?; Cosa fare il weekend di San Valentino nelle Langhe; Weekend di San Valentino 2026 in Lombardia: dove l’amore si celebra tra laghi, musei e piazze storiche; Ecco cinque mete romantiche in Piemonte per il weekend di San Valentino.

Ciclone di San Valentino sull’Italia: weekend instabile tra piogge diffuse, temporali e neve in AppenninoIl ciclone di San Valentino porta sull’Italia un weekend segnato da instabilità diffusa, con piogge, temporali, venti forti e il ritorno della neve in Appennino, accompagnati da allerte e misure preca ... news.fidelityhouse.eu

Ciclone di San Valentino: weekend travolto da neve, vento e mareggiate ma la voglia di viaggi restaA 48 ore dalla festa degli innamorati l’Italia si prepara a un San Valentino gelido. L'ondata di maltempo Harry Bis e il ciclone di San Valentino riscrivono i piani di chi sognava un viaggio romanti ... metropolitano.it

San Valentino alle Case Romane del Celio ift.tt/bF80kiO x.com