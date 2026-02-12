Week end a Latina e provincia | cosa fare sabato 14 e domenica 15 febbraio

Questo fine settimana a Latina e dintorni offre molte occasioni di divertimento. Sabato e domenica, tra i festeggiamenti di San Valentino e le ultime sfilate del Carnevale, le strade si riempiranno di colori, musica e allegria. Le persone si preparano a vivere momenti speciali, tra eventi per innamorati e tradizionali carri carnevaleschi. È un weekend caldo di appuntamenti per chi cerca qualcosa da fare in città e nei paesi vicini.

Fine settimana denso di appuntamenti questo caratterizzato dalla Festa degli Innamorati, San Valentino, che cade proprio di sabato e le battute finali del Carnevale. Oltre a queste due occasioni, ci sono tante cose da fare in questo week end: spettacoli dal vivo, mostre, sagre e molto altro.

