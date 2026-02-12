Weeekend di San Valentino con il nuovo ciclone | attenzione al vento

Domenica di San Valentino segnata dal maltempo: un nuovo ciclone sta portando forte vento e pioggia in molte regioni italiane. Fin dalla serata di venerdì, le previsioni si sono rivelate certe. Il Nordovest, la Sardegna e le zone tirreniche centro-settentrionali hanno già subito un peggioramento del tempo, con venti intensi e piogge insistenti. La situazione resta critica, e le autorità invitano alla massima prudenza.

Già nella serata di venerdì, come anticipato ieri, una nuova perturbazione si avvicinerà all'Italia, dando luogo ad un peggioramento del tempo al Nordovest, in Sardegna e sul settore tirrenico centro-settentrionale. Si tratterà della parte più avanzata di una perturbazione collegata ad un.

