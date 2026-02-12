Webb svela lo zolfo negli esopianeti | nuova luce sulla nascita dei giganti gassosi lontani

Il telescopio spaziale James Webb ha individuato tracce di zolfo sugli esopianeti, aprendo nuove strade per capire come si formano i giganti gassosi lontani da noi. La scoperta potrebbe cambiare le teorie sulla nascita di questi pianeti, finora basate su dati meno dettagliati. Webb ha mostrato che lo zolfo è più presente di quanto si pensasse, dando agli scienziati un elemento in più per spiegare i processi di formazione planetaria. La notizia fa il giro del mondo scientifico e apre nuove domande sulla composizione degli esopianeti.

Zolfo tra le Stelle: Il Telescopio Webb Rivela Nuovi Indizi sulla Nascita dei Giganti Gassosi. Una scoperta rivoluzionaria, resa possibile dal telescopio spaziale James Webb, sta riscrivendo le teorie sulla formazione dei pianeti. Gli astronomi hanno individuato la presenza di zolfo nelle atmosfere di giganti gassosi situati nel sistema HR 8799, a 133 anni luce dalla Terra, suggerendo che questi mondi massicci si sono formati attraverso un processo simile a quello che ha dato origine a Giove e Saturno, nonostante le loro dimensioni eccezionali e la distanza dalla stella. Un Sistema Planetario Enigmatico.

