Wanna Marchi appare in un video con il volto gonfio e tumefatto. L’ex televenditrice ha mostrato le ferite dopo essere stata investita. Il fatto ha fatto preoccupare molti sui social. A soccorrerla è stato Davide Lacerenza. La donna ha condiviso le immagini per spiegare cosa le è successo.

Brutto incidente per Wanna Marchi, l'ex televenditrice ha postato un video che ha fatto preoccupare il popolo del web: a soccorrerla Davide Lacerenza Wanna Marchi in un video postato sui social si è mostrata col volto tumefatto, ha spiegato che è stata investita da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali. Le immagini sono spaventose, nonostante ciò ne approfitta del video per pubblicizzare il suo ultimo libro. Ha spiegato anche che vitale è stato l’aiuto del suo ex genero Davide Lacerenza che le è venuto in soccorso e che l’ha salvata e riportata a casa. Nonostante lui non stia più con Stefania Nobile, figlia di Wanda Marchi, i due sono rimasti in ottimi rapporti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Wanna Marchi si mostra col volto tumefatto: è stata investita | VIDEO

Wanna Marchi è stata investita questa mattina a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali.

