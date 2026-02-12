Wanna Marchi investita a Milano non ricordo nulla | com' è ridotta

Wanna Marchi è stata investita a Milano mentre passeggiava con il suo cane. L’ex regina delle televendite ha spiegato di non ricordare nulla dell’incidente, a parte il rumore di una macchina che le è arrivata addosso. Ora si trova in ospedale, sotto osservazione.

"Ricordo soltanto una macchina che mi è arrivata addosso". Brutto incidente per Wanna Marchi. L'ex regina delle televendite è stata investita a Milano mentre era a spasso col suo cane. A raccontare l'accaduto ci ha pensato lei stessa in un video pubblicato sui social. Nella clip appare decisamente provata, con la faccia piena di ecchimosi e sofferente. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l'impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali. Dopo l'incidente, Wanna Marchi sarebbe caduta in avanti sul marciapiede. Poi ha strisciato sull'asfalto e si è ritrovata piena zeppa di sassolini conficcati nelle mani e nel viso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

