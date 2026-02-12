Una donna si presenta al cimitero di Folignano per mettere nella tomba il padre deceduto, pagandone il loculo in anticipo. Quando apre la bara, invece, trova un’altra salma già sistemata. La famiglia si è subito rivolta al Comune, chiedendo spiegazioni e chiedendo di risolvere la situazione. Intanto, il Comune ha aperto un’indagine per capire come sia stato possibile occupare lo stesso spazio.

FOLIGNANO Va al cimitero per tumulare il padre deceduto e scopre che il loculo, regolarmente prenotato e pagato, è già occupato. Una situazione paradossale, se non fosse per il dolore del momento, che ha costretto un cittadino di Folignano a rivolgersi a un legale per far valere i propri diritti. La storia La vicenda inizia a settembre dello scorso anno quando l’uomo presenta al Comune dove risiede la richiesta di prenotazione di due loculi cimiteriali. L’ente glieli assegna formalmente, chiedendo il pagamento di 1.500 euro, somma versata puntualmente nel giro di pochi giorni. Qualche settimana dopo, a novembre, il lutto: muore il padre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Vuole tumulare il padre deceduto, ma nel loculo trova un?altra salma: diffida al Comune di Folignano

