Da questa mattina, i lavori di Anas hanno portato a un intervento urgente sul viadotto Puleto, dove si sono formate delle voragini. La strada, che collega l’Emilia-Romagna con l’Umbria, resta ancora chiusa al traffico. Nel frattempo, gli automobilisti devono affrontare un altro problema: le buche sulla E45 si moltiplicano, creando disagi e rischi per chi viaggia. La pioggia insistente di questo inverno sta peggiorando la situazione, rendendo ancora più complicati i percorsi lungo questa arteria fondamentale.

di Claudio Roselli Un inverno più piovoso che nevoso anche nel tratto appenninico sta di nuovo sfidando la E45, con inevitabili disagi. Le ripetute precipitazioni di questi ultimi tempi, in qualche caso anche abbondanti, hanno creato buche in più punti del fondo stradale. È vero che Anas ha provveduto a tapparle, come nel caso delle due piuttosto grandi che erano state rilevate in direzione di Perugia fra la deviazione di Pieve Santo Stefano sud e Madonnuccia, ma è anche vero che altre si sono nel frattempo formate e quindi occorre mettervi mano, perché altrimenti potrebbe succedere quanto già avvenuto giorni addietro, ovvero una decina di vetture che hanno subito conseguenze a pneumatici e cerchioni, tanto più che l’acqua – cadendo in maniera abbastanza continua – le riempie e finisce con il nasconderle a chi sta al volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voragini sul viadotto Puleto. Intervento immediato di Anas. L’odissea delle buche sulla E45

