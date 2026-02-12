Voragine in strada a Gesico vicino Cagliari in Sardegna la foto del tratto collassato

Una strada di Gesico, vicino a Cagliari, si è improvvisamente aperta. Una parte della carreggiata è crollata, lasciando il tratto di strada inutilizzabile. Sul posto stanno arrivando i tecnici per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area. Nessuna vittima, ma la situazione resta sotto controllo.

Smottamento improvviso sulla strada, via principale d'accesso al centro abitato di Gesico, nell'area metropolitana di Cagliari. Si è verificato il crollo di una parte della carreggiata, bloccando il passaggio delle auto. Il traffico è stato spostato sull'unica altra strada che attraversa il paese, quella che collega Gesico al Comune di Mandas. I carabinieri e i cittadini attendono l'arrivo dei tecnici per valutare l'entità dei danni e programmare il ripristino del manto stradale. Voragine in strada a Gesico Cede la strada a Gesico, vicino a Cagliari. Un'enorme voragine si è aperta all'ingresso del paese.

