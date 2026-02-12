Voragine in strada a Gesico vicino Cagliari in Sardegna la foto del tratto collassato

Da virgilio.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strada di Gesico, vicino a Cagliari, si è improvvisamente aperta. Una parte della carreggiata è crollata, lasciando il tratto di strada inutilizzabile. Sul posto stanno arrivando i tecnici per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area. Nessuna vittima, ma la situazione resta sotto controllo.

Smottamento improvviso sulla strada, via principale d’accesso al centro abitato di Gesico, nell’area metropolitana di Cagliari. Si è verificato il crollo di una parte della carreggiata, bloccando il passaggio delle auto. Il traffico è stato spostato sull’unica altra strada che attraversa il paese, quella che collega Gesico al Comune di Mandas. I carabinieri e i cittadini attendono l’arrivo dei tecnici per valutare l’entità dei danni e programmare il ripristino del manto stradale. Voragine in strada a Gesico Cede la strada a Gesico, vicino a Cagliari. Un’enorme voragine si è aperta all’ingresso del paese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

voragine in strada a gesico vicino cagliari in sardegna la foto del tratto collassato

© Virgilio.it - Voragine in strada a Gesico vicino Cagliari in Sardegna, la foto del tratto collassato

Approfondimenti su Gesico Voragine

Voragine in strada: arrivano i vigili del fuoco

Questa mattina una voragine si è aperta in strada a Mondragone, tra via Venezia e il negozio ‘VisionOttica Express’.

Buche profonde e strada nel degrado nel tratto subito dopo il neonato corridoio verde [FOTO]

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gesico Voragine

Argomenti discussi: Voragine in strada a Budrio, viabilità in tilt. Le voci dei residenti; Si apre una voragine in strada: traffico in tilt a Mantova; Al quartiere Nemorense si è aperta una voragine profonda sei metri; Voragine sulla carreggiata: strada chiusa al traffico.

voragine in strada aCina, voragine si apre in strada a Shanghai: il momento del crollo in un cantiere della metroIl cedimento del terreno durante i lavori di una stazione. Nessun ferito ... msn.com

voragine in strada aSi apre voragine sulla strada a Gesico, chiuso uno degli accessi al paeseLa pioggia incessante di questi giorni ha provocato uno smottamento vicino al centro abitato di Gesico. Bella mattina si è aperta una voragine lungo la strada principale via d'accesso al paese. (ANSA) ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.