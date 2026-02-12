Lindsey Vonn continua a essere al centro delle polemiche. Nonostante le critiche spesso dure, la campionessa di sci non si ferma e vive la sua vita senza troppi ripensamenti. Owen Slot sul Times ricorda come Vonn abbia sempre sopportato commenti negativi, ma lei va avanti per la sua strada, senza lasciarsi condizionare.

Folle. Egoista. Temeraria. Non sa cosa fa. Pazza. Esagerata. Owen Slot sul Times ricorda che Lindsey Vonn subisce il commento disordinato di chiunque praticamente da sempre. Visto che in carriera si è rotta qualsiasi cosa, e ha vinto tutto. Sempre rischiando. Senza riepilogare le infine polemiche di questi giorni olimpici, mentre la leggenda dello sci è ancora in un ospedale di Treviso, operata già tre volte, Slot riporta il dibattito sulla filosofia: ne fa una questione di senso della vita. “La maggior parte delle persone sembra puntare alla qualità della vita, non alla quantità. Il tempo, il grande mistero, è elastico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vonn è un’ispirazione per chi sceglie la vita di qualità, chi siamo noi per criticarla? (Times)

