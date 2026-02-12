Volturara Irpina domenica il Carnevale dei piccoli

Domenica a Volturara Irpina si svolge il “Carnevale dei piccoli”. L’evento prende il via alle 16 in piazza Roma, con bambini pronti a divertirsi tra sfilate, maschere e giochi. È un pomeriggio pensato apposta per i più piccoli, che potranno trascorrere qualche ora di allegria in compagnia.

Un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli quello in programma domenica 15 febbraio a Volturara Irpina, dove alle ore 16:00, in piazza Roma, prenderà il via il “Carnevale dei piccoli”.L’iniziativa vedrà bambini e famiglie protagonisti di una festa all’insegna dell’allegria e della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il 6 gennaio a Volturara Irpina si è svolta la prima Festa dell'Accoglienza dei nuovi nati, un evento che ha coinvolto l’intera comunità.

