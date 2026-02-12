Volturara Irpina domenica il Carnevale dei piccoli
Domenica a Volturara Irpina si svolge il “Carnevale dei piccoli”. L’evento prende il via alle 16 in piazza Roma, con bambini pronti a divertirsi tra sfilate, maschere e giochi. È un pomeriggio pensato apposta per i più piccoli, che potranno trascorrere qualche ora di allegria in compagnia.
Un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli quello in programma domenica 15 febbraio a Volturara Irpina, dove alle ore 16:00, in piazza Roma, prenderà il via il “Carnevale dei piccoli”.L’iniziativa vedrà bambini e famiglie protagonisti di una festa all’insegna dell’allegria e della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Volturara Irpina, ragazzo ferito col fucile mentre cerca funghi: sotto osservazioneÈ ancora ricoverato al Moscati il ragazzo di 15 anni ferito da colpi di fucile mentre cercava funghi nei boschi di Volturara Irpina. Si trova nel reparto di Ortopedia e Traumatologia e ha dovuto ... ilmattino.it
CARNEVALE DEI PICCOLI 2026 L'appuntamento è per domenica 15 febbraio alle ore 16:00 in piazza Roma! I piccoli balleranno e sfileranno con "I Tarantellati di Volturara Irpina" fino alla palestra comunale di Viale Rimembranza, dove avrà inizio l - facebook.com facebook
