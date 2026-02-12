Volti scarni a Hollywood? Spesso è il segno di una perdita di peso rapida e di volumi svuotati per via dell' assunzione di un farmaco ormai famoso Non mancano gli esempi tra le star

I volti delle star di Hollywood cambiano rapidamente, spesso a causa di diete drastiche o farmaci come l’Ozempic. Molti attori e attrici mostrano volti più sottili, con mascelle evidenti e guance svuotate. È un fenomeno che si nota di recente e che ha fatto parlare molto sui social, chiamato “Ozempic Face”. Questi volti “scarni” non sono solo un effetto estetico, ma il risultato di perdite di peso rapide, spesso indotte da farmaci usati per perdere chili in fretta. La domanda resta: a che prezzo?

