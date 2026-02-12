Volti scarni a Hollywood? Spesso è il segno di una perdita di peso rapida e di volumi svuotati per via dell' assunzione di un farmaco ormai famoso Non mancano gli esempi tra le star
I volti delle star di Hollywood cambiano rapidamente, spesso a causa di diete drastiche o farmaci come l’Ozempic. Molti attori e attrici mostrano volti più sottili, con mascelle evidenti e guance svuotate. È un fenomeno che si nota di recente e che ha fatto parlare molto sui social, chiamato “Ozempic Face”. Questi volti “scarni” non sono solo un effetto estetico, ma il risultato di perdite di peso rapide, spesso indotte da farmaci usati per perdere chili in fretta. La domanda resta: a che prezzo?
«L o slang “Ozempic Face” si riferisce all’aspetto del viso cadente, scavato, che può verificarsi dopo una significativa perdita di peso. È un fenomeno estetico, non raro, spesso associato al dimagrimento rapido dovuto all’utilizzo sempre più diffuso dell’ omonimo farmaco per curare il diabete di tipo 2 » spiega il dottor Sergio Noviello, chirurgo estetico e Direttore Generale Centro BAT. Un fenomeno che, tra première e red carpet, non è raro osservare a Hollywood, dove diversi personaggi pubblici si sono affidati – dichiaratamente o meno – al supporto farmacologico per un dimagimento importante, quasi sempre molto veloce. 🔗 Leggi su Iodonna.it
