Volo della speranza da Gaza per salvare 29 persone | la missione del medico Claudio e degli infermieri Luca e Alessia

Una squadra italiana ha appena completato una missione di evacuazione da Gaza. Tre professionisti dell’Asl Toscana sud est, tra cui il medico Claudio e gli infermieri Luca e Alessia, hanno aiutato a portare in salvo 26 pazienti e 91 loro familiari. La partenza è stata un atto di speranza, una corsa contro il tempo per mettere in salvo persone in grave emergenza. Ora, i pazienti sono in Italia, lontano dai conflitti che hanno scosso la Striscia.

I tre professionisti della Asl Toscana Sud Est sono stati protagonisti del trasferimento che, negli scorsi giorni, ha portato in Italia 26 pazienti e 91 familiari per una missione di evacuazione medica Anche tre professionisti dell'Asl Toscana sud est hanno preso parte alla recente missione di evacuazione medica che, negli scorsi giorni, ha portato in Italia 26 pazienti e 91 loro familiari dalla striscia di Gaza. Si tratta di Claudio Poggioni, medico del Pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno e del 118 di Arezzo e di due infermieri della centrale del 118 di Arezzo: Luca Ciampi e Alessia Ciampelli.

