Volgogradraid di Kiev su base militare

La notte scorsa un attacco di droni ucraini ha colpito un sito militare vicino a Kotluban, nell’area di Volgograd. I droni hanno provocato un incendio nella base del Ministero della Difesa russo, senza ancora dettagli sulle conseguenze o eventuali vittime. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con la guerra in Ucraina che continua a portare crisi e scontri anche fuori dal fronte.

5.04 Un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio nella notte su un sito militare del Ministero della Difesa russo vicino al villaggio di Kotluban, oblast di Volgograd. "Le unità di difesa aerea hanno respinto l'attacco", ha dichiarato su Telegram il governatore Andrei Bocharov."Un incendio è scoppiato dopo che dei detriti sono caduti su un sito del Ministero della Difesa vicino al villaggio di Kotluban", ha aggiunto,spiegando che non ci sono state vittime civili, ma che i residenti sono stati evacuati.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

