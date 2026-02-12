La squadra di casa, il Volendam, si prepara ad affrontare la capolista PSV Eindhoven in una sfida che si annuncia intensa. Dopo aver vinto in trasferta contro lo Zwolle, i padroni di casa si sono fatti un po’ di respiro in classifica, mettendo quattro punti di distanza dalla zona retrocessione. Ora l’obiettivo è cercare di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico, anche se la partita contro la capolista rappresenta un vero banco di prova. La sfida si gioca venerdì sera alle 20:00 e molto dipenderà dalla voglia di reagire dei

La vittoria del turno precedente sul campo dello Zwolle ha permesso al Volendam di prendere quattro punti di margine sulla zona retrocessione e questo ovviamente ha tolto un po’ di tensione prima di affrontare la capolista PSV Enidhoven in una partita che conta molto di più per i padroni di casa. La classifica di Eredivisie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Volendam-PSV (venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

