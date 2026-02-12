Vlahovic verso la Nazionale | l' accordo è fatto manca solo l' ufficiale

Dusan Vlahovic è ormai vicino a vestire la maglia della Nazionale. L’accordo tra il giocatore e la federazione è stato raggiunto, manca solo la conferma ufficiale. Nei prossimi giorni, si aspetta l’annuncio ufficiale. Intanto, il giocatore si prepara a lasciare il club e a fare il suo debutto con la maglia azzurra.

Il momento attuale mette Dusan Vlahovic al centro delle valutazioni della Juventus e del mercato internazionale. Tra il bisogno di chiarire la situazione contrattuale e le possibili direzioni che il percorso professionale del centravanti potrebbe prendere, l’attenzione è concentrata sui prossimi passi sia dal punto di vista sportivo che economico. Vlahovic è legato da un contratto in scadenza nel giugno 2026, con la probabilità che la Juventus debba definire una linea economica e sportiva prima di quella data. Se non dovesse arrivare un rinnovo, le parti potrebbero prendere in considerazione diverse opzioni al termine dell’accordo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dusan Vlahovic ha fatto sapere a Spalletti che è pronto a firmare.

Ok, Vlahovic resta alla Juventus ma questa scelta (per me) è sbagliata (per noi e anche per lui)

