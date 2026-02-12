Vivaldi Ottime relazioni tra Cile e Italia profonde radici nella storia

I rapporti tra Italia e Cile sono solidi e duraturi. L’ambasciatore cileno a Roma, Ennio Vivaldi, conferma che le relazioni tra i due paesi sono positive e si basano su una lunga storia condivisa. Durante un’intervista, Vivaldi ha sottolineato come i legami tra Roma e Santiago siano profondi e continuino a rafforzarsi nel tempo.

ROMA (ITALPRESS) – I rapporti tra Italia e Cile sono "ottimi" e con profonde radici storiche. E' l'opinione dell'ambasciatore del Cile a Roma, Ennio Vivaldi, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, la rubrica di geopolitica dell' agenzia Italpress. La storia delle relazioni politiche e diplomatiche italo-cilene è contrassegnata da una vicinanza, ha osservato Vivaldi, mostrata dall'Italia anche "in momenti molto difficili". E' un rapporto fatto anche di scambi fra comunità, e quella italiana in Cile è composta da circa 1.400.000 persone, per lo più discendenti di italiani emigrati.

