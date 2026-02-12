Visually in Love | la rassegna di Cinemazero dedicata all' amore presenta Orfeo

Venerdì 13 febbraio, al Cinemazero torna la rassegna Visually in Love, con il secondo appuntamento dedicato all’amore. La serata presenta il film Orfeo, parte di un percorso che racconta cinque storie d’amore diverse tra loro, alcune delicate, altre più ironiche, tutte capaci di sorprendere lo spettatore e di lasciare il segno.

Alle ore 20.45 in programma la proiezione di Orfeo di Virgilio Villoresi, realizzata in collaborazione con il Piccolo Festival dell’Animazione. Il film racconta la storia di Orfeo, pianista solitario e visionario che si innamora di Eura, una donna misteriosa destinata a scomparire improvvisamente. Seguendo le sue tracce attraverso una piccola porta davanti a una villa abbandonata, Orfeo intraprende un viaggio in un aldilà onirico e simbolico, popolato da figure enigmatiche e creature fantastiche. Tra musica, ricordi e apparizioni, il protagonista affronta un percorso di ricerca e di perdita che lo riporta al pianoforte, dove l’amore continua a vivere nei sogni e nelle note.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Cinemazero Visually in Love

Visually in Love torna a Cinemazero, presentando cinque storie d’amore diverse e significative.

A Monticello, nel cuore della Brianza, apre a febbraio una spa dedicata all’amore e al relax.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Visually in Love pronto a incantare Pordenone: al Cinemazero il viaggio onirico di Orfeo --> https://www.nordest24.it/pordenone-visually-in-love-cinemazero-orfeo-villoresi - facebook.com facebook