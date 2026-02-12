Visitatori in calo nel centro città a gennaio ma cresce la quota di chi spende di più

A gennaio, il centro di Verona ha visto un calo di visitatori rispetto a dicembre. Sono stati circa 586mila, contro oltre 900mila di un mese prima. Nonostante la diminuzione di persone in giro, si nota un aumento di chi spende di più nei negozi e nei locali della zona. La città sembra cambiare ritmo, con meno turisti ma più clienti disposti a spendere di più.

Nel mese di gennaio il centro di Verona, all'interno dell'ansa dell'Adige, ha registrato 586mila visitatori, un dato nettamente inferiore rispetto agli oltre 900mila di dicembre (901.300) e ai 723.900 di novembre. A rilevarlo è il sistema di monitoraggio di Confcommercio Verona, che analizza i flussi turistici. Dopo il boom natalizio, il centro storico registra 586mila presenze contro le oltre 900mila di dicembre. Aumentano però i visitatori ad alta capacità di spesa. A gennaio 586mila visitatori nel centro di Verona contro i 901mila di dicembre. Spagna primo Paese estero. Cresce la quota di turisti ad alta capacità di spesa.

