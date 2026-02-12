Visita guidata | tre piazze di Pisa a confronto - Duomo Cavalieri Martiri della libertà

Tre piazze di Pisa si sono aperte al pubblico in una visita guidata, portando i visitatori a scoprire il Duomo, i Cavalieri e i Martiri della Libertà. La passeggiata ha attraversato epoche diverse, mostrando come questi luoghi abbiano modellato la storia della città. La guida ha spiegato i dettagli di ogni piazza, svelando storie e curiosità che spesso sfuggono a chi passeggia di fretta. È stata un’occasione per conoscere meglio Pisa, andando oltre le immagini più note.

Visita guidata: Tre piazze di Pisa a confrontoUn viaggio nella storia di Pisa attraverso i suoi luoghi simboloUn itinerario affascinante che attraversa tre epoche fondamentali della storia pisana, raccontate attraverso tre piazze monumentali che hanno segnato il volto della città.Il Medioevo di Piazza del DuomoCuore della potente Repubblica Marinara, simbolo di fede, ricchezza e prestigio internazionale.Il Cinquecento di Piazza dei CavalieriIl capolavoro rinascimentale di Giorgio Vasari, manifesto del nuovo potere mediceo e della trasformazione politica della città.Il Settecento di Piazza Martiri della LibertàL’eleganza e la modernità volute dai Lorena, tra nuove idee, riforme e visioni urbane.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Piazze Simboli e segreti del Duomo di Modena, visita guidata alla scoperta di nuovi tesori all'interno e all'esterno del Duomo Una visita guidata svela i simboli nascosti e i segreti del Duomo di Modena. Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della pala del Tiepolo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pisa Piazze Argomenti discussi: AstraZeneca chiude il 2025 con ricavi a 58,7 miliardi di dollari. Si allarga la quotazione azionaria su tre piazze. Un'avventura alla scoperta dei tesori archeologici di Albenga Una speciale visita guidata da non perdere, condotta da una bravissima guida abilitata Dai un'occhiata all'evento per scoprire le date disponibili, visualizzare tutte le informazioni e... prenotar - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.