Virtus Bologna travolta ' Efes in Eurolega finisce 91-60

La Virtus Bologna perde in casa contro Efes con un punteggio netto di 91-60. Fin dall’inizio, i turchi hanno preso il controllo della partita, dimostrando una gestione più efficace e una maggiore determinazione. La squadra italiana ha faticato a trovare il ritmo e non è mai riuscita a imbastire una reazione convincente. Alla fine, il divario tra le due squadre si è allargato senza troppi problemi.

La sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Efes ha mostrato da subito una gestione efficiente della partita da parte dei turchi, capaci di prendere in mano le redini e mantenere il controllo anche nei momenti chiave. La Virtus ha provato a restare in scia, ma ha trovato difficoltà a contrastare l'avanzata avversaria, subendo un allungo progressivo che ha definito l'esito finale. Osmani apre i primi punti della gara, Diouf ed Edwards rispondono per la Virtus Bologna. L'equilibrio regna nei minuti iniziali, poi l'Efes si porta sul +5 sul punteggio di 22-17. Akele firma l'ultimo canestro del periodo, fissando il punteggio sul 22-19.

