Da questa settimana, Virginia Bocelli entra nel cast di

Tornano i personaggi che hanno reso celebre la serie da 490 milioni di visualizzazioni. Rosa, ovviamente, che cercherà per la prima volta di essere semplicemente Rosa, e la sorella Carmela, «un’anima nera errante che ha perso la sua umanità», la descrive l’attrice Giovanna Sannino. È lei che si prende la scena in questa stagione. E poi c’è O’ Comandante, «diviso tra il senso del dovere, il bisogno di amare Maria ed essere felice», spiega Carmine Recano, «un sentimento che rende l’uomo fragile, ma più umano». Sofia (Lucrezia Guidone), direttrice dell’IPM, è disperata per la fuga della figlia con i due fratelli milanesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Virginia Bocelli: «Sono cresciuta con Mare fuori. Sono una fan di Rosa Ricci. Nella sesta stagione recito e canto»

Approfondimenti su Virginia Bocelli

Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli, entra nel cast di “Mare Fuori”.

È stata annunciata la data di uscita di Mare Fuori 6, la nuova stagione della serie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Virginia Bocelli

Argomenti discussi: Mare Fuori 6, Virginia Bocelli è tra le new entry del cast: La guardo fin da piccola con i miei genitori; Mare Fuori 6, Virginia Bocelli nel cast: Vedevo sempre la serie con i miei, bellissimo esserci dentro ora!; Nancy Brilli: Mamma morì quando avevo 10 anni, mia nonna era cattiva e ignorante. Ebbi l'endometriosi al quarto stadio. Mio figlio? Un...; Chi è Virginia Bocelli: età, Winx, Mare Fuori, canta, com'è oggi.

Virginia Bocelli nel cast di Mare Fuori 6: «Un salto spaventoso per me che vengo dalla musica»La figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti darà il volto a Stella. Tutto quello che c'è da sapere su questo personaggio e sulla giovane attrice ... iodonna.it

Mare fuori 6, entra Virginia Bocelli, figlia del tenore: Lo guardavo da piccola con i mieiI primi sei episodi il 4 marzo su Raiplay, dall’11 l’intera serie in sei appuntamenti su Rai 2 ... msn.com

Virginia Bocelli nel cast di Mare Fuori 6, chi è la figlia del tenore Andrea: età, i primi passi nella musica, gli esordi da... facebook

Mare Fuori 6: Virginia Bocelli, figlia del tenore, tra i ragazzi in cerca di riscatto x.com