Violenze Torino pm ricorrono contro le scarcerazioni

La procura di Torino ha deciso di fare ricorso contro la decisione del gip di non portare in carcere i tre antagonisti arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio. La procura non ha accettato la decisione di lasciare i giovani liberi e ha presentato l’appello per ottenere una misura più severa. La questione ora passa alla Corte di Appello, che dovrà valutare se confermare o meno la scelta del giudice.

TORINO, 12 FEB – La procura di Torino ha presentato appello contro la decisione di un gip di non disporre la custodia cautelare in carcere per i tre antagonisti arrestati in occasione degli scontri del 31 gennaio. Il ricorso dovrà essere discusso davanti al tribunale del riesame. Il giudice, dopo l'udienza di convalida degli arresti,.

