Questa mattina a Verona sono stati portati in tribunale 12 poliziotti coinvolti in due episodi di violenza nella Questura. Quattro di loro sono sotto accusa per aver causato sofferenze acute a due uomini fermati tra l’estate e l’autunno dello scorso anno. La vicenda ha suscitato scalpore e ora si aspetta il pronunciamento della giustizia.

Quattro poliziotti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito del procedimento sulle presunte violenze negli uffici scaligeri, che sarebbero avvenute nel corso del 2022, che ha visto in tutto 12 rinvii a giudizio, tre condanne in abbreviato e un'assoluzione. I quattro - scrive L'Arena - avrebbero "cagionato acute sofferenze" a due uomini che erano stati fermati, in due episodi tra l'estate e l'autunno 2022. Per entrambi è imputato un solo agente, per il secondo gli altri tre., Davanti al tribunale scaligero è già in corso un processo nei confronti di due agenti, considerati i maggiori responsabili delle violenze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Violenze nella Questura di Verona: 12 poliziotti a giudizio, 4 per tortura

Approfondimenti su Verona Questura

Quattro poliziotti sono stati rinviati a giudizio per tortura dopo le violenze subite da due uomini fermati in Questura a Verona.

Il tribunale di Roma ha deciso di rinviare a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di aver torturato e poi mentito sull’episodio che ha portato alla morte di Hasib Omerovic.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Verona Questura

Argomenti discussi: Controlli in zona Speyer e nel centro cittadino: intensificata l’azione della Questura di Ravenna contro droga e violenza; Violenze in questura, tre condannati. Dodici affrontano il processo, un assolto; Convegno in collaborazione con la Questura; Questura di Torino e Cuav, patto per uscire dalla violenza maschile.

Violenze in Questura Verona: 12 poliziotti a giudizio, 4 per torturaQuattro poliziotti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito del procedimento sulle violenze negli uffici scaligeri, avvenute nel corso del 2022, che ... ansa.it

Verona, violenze in Questura: 12 agenti a giudizio, 4 per torturaConclusa l’udienza preliminare sul secondo filone dell’inchiesta ... msn.com

Le indagini della Squadra Mobile hanno svelato due anni di violenze, traumi cranici e stalking ossessivo Questura di Novara - facebook.com facebook