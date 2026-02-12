Violenza di genere un fronte comune di 20 associazioni | No al Ddl che cancella il consenso

Domenica mattina, molte persone si raduneranno in Piazzetta Primo Levi, di fronte al Centro Donna, per un sit-in contro il Ddl che, secondo le associazioni, cancella il consenso. Sono venti i gruppi che si sono uniti per chiedere di fermare questa proposta di legge, ritenuta dannosa. L’evento si svolge alle 11, in una mobilitazione che coinvolge molte piazze italiane.

"Invitiamo tutta la cittadinanza, associazioni, collettivi, gruppi e singoli a partecipare a questo sit-in a Forlì per ribadire con forza il diritto alla libertà, all'autodeterminazione e alla tutela dei corpi" Domenica 15 febbraio alle 11 in Piazzetta Primo Levi (di fronte al Centro Donna – ViaTina Gori 58) è organizzato un sit-in, che fa parte della mobilitazione presente in molte piazze italiane e promossa dalla rete Dire. La manifestazione è una protesta contro il disegno di legge sulla violenza sessuale che "riduce il significato del consenso e arretra le tutele giuridiche per le donne e le persone Lgbtqia+" scrivono le organizzatrici di Forum delle donne di Forlì.

La rete bergamasca contro la violenza di genere ha organizzato un nuovo presidio che si terrà domenica 8 febbraio alle 18 in Largo Rezzara a Bergamo.

