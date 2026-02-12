Vinted down oggi problemi con l'app e sito | cosa sta succedendo

Questa mattina molti utenti italiani hanno segnalato problemi con l’app e il sito di Vinted. Dalle 17.30 in poi, il disservizio si è accentuato, rendendo difficile navigare e comprare sulla piattaforma dedicata all’usato. Le segnalazioni si susseguono, e ancora non ci sono soluzioni chiare. Gli utenti si trovano bloccati e non riescono a completare le loro transazioni. La situazione sembra peggiorare nel corso del pomeriggio.

Dopo alcune segnalazioni questa mattina, dalle 17.30 gli utenti di Vinted stanno avendo nuovi problemi soprattutto nell'utilizzo dell'app della piattaforma dedicata allo shopping di second hand.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vinted Down Spotify down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo Oggi Spotify sta riscontrando problemi, con l'app di musica in streaming che non funziona correttamente. Vinted Down, problemi per app e sito: cosa è successo Questa mattina, centinaia di utenti si sono trovati impossibilitati a usare l’app e il sito di Vinted. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. NUOVA TRUFFA su VINTED con il RESO AUTOMATICO del PACCO su UPS Ultime notizie su Vinted Down Vinted Down, problemi per app e sito: cosa è successoQuesta mattina la piattaforma Vinted per la compravendita di abiti e oggetti usati ha smesso di funzionare per centinaia di utenti ... fanpage.it Vinted, problema con i pagamenti: cosa succede?Problemi in corso per Vinted: qualcosa sta andando storto con il sistema dei pagamenti, non è possibile fare offerte ed effettuare acquisti. Problemi in corso per Vinted: qualcosa sta andando storto ... punto-informatico.it Si apre a voi Vinted stasera - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.