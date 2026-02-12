Vigili c’è il nuovo comandante Faraboschi alla guida del corpo Controlli su viabilità e decoro

Da qualche giorno, a Stazzema si è insediato ufficialmente il nuovo comandante della polizia municipale, Faraboschi. Da allora, i vigili stanno intensificando i controlli su viabilità e decoro nel paese. È una svolta che i residenti aspettavano da tempo e che ora sembra prendere forma, con il nuovo responsabile che si è subito messo al lavoro.

È entrato ufficialmente in servizio a Stazzema, dalla scorsa settimana, il nuovo comandante della polizia municipale. Si tratta del commissario capo Enzo Faraboschi, attualmente in servizio presso la polizia locale del comune di Forte dei Marmi. L'amministrazione comunale di Stazzema gli ha conferito un incarico temporaneo rinnovabile e gestirà il comando insieme all'agente Virginie Bartelletti. "Desidero rivolgere, a nome dell'amministrazione comunale di Stazzema, un caloroso benvenuto al nuovo comandante della Polizia locale – dichiara il vicesindaco Alessandro Pelagatti –. Il suo ingresso rappresenta un valore aggiunto per il Comune di Stazzema e per il lavoro quotidiano di presidio del territorio, sicurezza e vicinanza ai cittadini.

