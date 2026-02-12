Vigilanza davanti alle scuole Retribuzioni sempre regolari

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Macerata, la vigilanza davanti alle scuole continua senza interruzioni. I vigilantes precisano di essere pagati regolarmente e smentiscono le voci di dimissioni di massa legate ai mancati stipendi. La situazione resta sotto controllo, nessuna crisi in vista.

Macerata, 12 febbraio 2026 – "Non risponde al vero che gli addetti all’espletamento dell’attività di vigilanza davanti alle scuole si sarebbero dimessi in massa a causa del mancato pagamento degli stipendi. La società ha sempre regolarmente corrisposto le retribuzioni in favore dei propri dipendenti e dire il contrario lede la nostra immagine e il buon nome commerciale". L’amministratore della AF Service Srl, Fabio Aversa, interviene e smentisce che alla base delle dimissioni di tredici operatori che svolgono il servizio di vigilanza davanti alle scuole cittadine ci sarebbero problemi legati alle retribuzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vigilanza davanti alle scuole. Retribuzioni sempre regolari"

