VIDEO | Svelata la lapide in ricordo dello storico incontro tra Sant’Agata e Santa Lucia

Questa mattina, nella cattedrale di Catania, è stata scoperta una lapide che ricorda lo storico incontro tra Sant’Agata e Santa Lucia. La cerimonia si è svolta nell’Ottava di Sant’Agata, giorno speciale per la città, e la targa marmorea segna l’evento dell’esposizione congiunta dei corpi delle due sante, avvenuta nel dicembre 2024. I presenti hanno assistito a un momento di grande significato storico e religioso per Catania.

Il testo sottolinea il legame di "sorellanza nella fede e nel martirio" che unisce le due sante, pilastri della cristianità siciliana E' stata inaugurata questa mattina, nella cattedrale di Catania e nel giorno dell'Ottava di Sant'Agata, la lapide commemorativa che fissa nel marmo lo storico evento dell'esposizione congiunta dei corpi di Sant'Agata e Santa Lucia, avvenuta nel dicembre 2024. La cerimonia di svelamento è stata presieduta dall'arcivescovo Luigi Renna e dal patriarca di Venezia monsignor Francesco Moraglia. L'iscrizione ricorda il pellegrinaggio delle spoglie di Santa Lucia da Venezia a Catania, avvenuto all'alba dell'anno giubilare grazie alla benevolenza del patriarca di Venezia e alla collaborazione tra le diocesi di Catania e Siracusa.

