VIDEO Federica Brignone | riviviamo il capolavoro d’oro in superG

Federica Brignone ha scritto una pagina indimenticabile dello sci italiano. Nel superG di ieri, ha centrato il suo primo oro olimpico e il pubblico è rimasto senza parole. Quando ha passato il traguardo, il suo volto si è riempito di emozione. Il tempo si è fermato per un attimo, tra lacrime e sorrisi, mentre tutti capivano di aver assistito a qualcosa di speciale.

È successo davvero. Quando ha tagliato il traguardo, il tempo si è fermato per un istante, sospeso tra incredulità e lacrime. Poi è esploso tutto: Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica di superG. A Cortina ha disegnato una gara da fuoriclasse assoluta, una di quelle che restano scolpite nella memoria, conquistando il suo primo oro ai Giochi Olimpici. Dopo i trionfi mondiali in combinata e gigante, arriva la quarta medaglia olimpica, dieci mesi dopo il dramma dell'Alpe Lusia. Una rinascita che sa di destino. Sotto lo sguardo del Presidente Sergio Mattarella, la campionessa di La Salle ha scritto un'altra pagina di leggenda, riportando l'Italia agli anni luminosi di Deborah Compagnoni, la prima azzurra a vincere il super-G olimpico nel 1992, seguita dieci anni dopo da Daniela Ceccarelli.

