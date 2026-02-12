Vicenza sempre più inarrestabile Kallon accusa il Crotone di razzismo

Vicenza si conferma ancora una volta protagonista nel calcio italiano. Questa volta, il centro dell’attenzione è su Kallon, che accusa il Crotone di avergli rivolto insulti razzisti dalla panchina. Il giocatore della Casertana racconta di aver sentito le parole, ma arbitro e assistente negano di aver ascoltato qualcosa di strano. La partita resta sotto osservazione, mentre la polemica si infiamma.

Nel mercoledì dedicato per intero al girone A, riprende la corsa della capolista. Il Vicenza infatti si avvicina ulteriormente alla promozione (sempre più 16 su chi insegue, ma con una giornata in meno) piazzando il colpo sul campo di una buona Pro Vercelli: sullo 0-0 Gagno para un rigore a Comi, Akpa Akpro risponde al primo vantaggio di Zonta, ma poi Gallo la risolve con i cambi e viene ripagato dal guizzo decisivo di Rauti. Alle spalle, energico botta e risposta tra Brescia e Lecco, duellanti per il secondo posto. Alla squadra di Corini basta un tempo per stendere la Virtus Verona, ritrovando la vittoria in casa: a segno Sorensen e il neo acquisto Crespi con una doppietta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

